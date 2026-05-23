Российские каратисты Гаспарян и Басангова завоевали золото на чемпионате Европы в Германии

Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии.

В весовой категории до 84 кг 21-летний Гаспарян в финале победил грека Константиноса Мастрогианниса. 20-летняя Басангова в категории до 61 кг одолела представительницу Хорватии Мию Грету Зорко.

Гаспарян является трехкратным чемпионом России по карате и обладателем Кубка России. Басангова — победительница Кубка России, Кубка дружбы и серебряный призером чемпионата Европы среди юниоров

Чемпионат Европы по карате проходит с 20 по 24 мая во Франкфурте-на-Майне.

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