Российские каратисты Гаспарян и Басангова завоевали золото на чемпионате Европы в Германии
Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии.
В весовой категории до 84 кг 21-летний Гаспарян в финале победил грека Константиноса Мастрогианниса. 20-летняя Басангова в категории до 61 кг одолела представительницу Хорватии Мию Грету Зорко.
Гаспарян является трехкратным чемпионом России по карате и обладателем Кубка России. Басангова — победительница Кубка России, Кубка дружбы и серебряный призером чемпионата Европы среди юниоров
Чемпионат Европы по карате проходит с 20 по 24 мая во Франкфурте-на-Майне.
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10 мая 2025 13:53
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