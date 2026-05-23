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Украинец Заплитный отказался фотографироваться с россиянином Шарафутдиновым на ЧЕ

Украинский каратист Андрей Заплитный не стал делать совместное фото с призерами чемпионата Европы, в том числе россиянином Эрнестом Шарафутдиновым, сообщает ТАСС.

Заплитный и Шарафутдинов стали бронзовыми призерами чемпионата Европы в весовой категории до 75 килограммов. Первое место занял Омер Юрюр из Турции, а серебряную медаль завоевал француз Килиан Сизо.

После того как в честь победителя отзвучал гимн Турции, украинский каратист покинул подиум. А Юрюр, Сизо и Шарафутдинов сфотографировались вместе.

Чемпионат Европы проходит во Франкфурте-на-Майне (Германия) с 20 по 24 мая. Российские каратисты выступают на соревновании под флагом Европейской конференции карате.

Источник: ТАСС
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