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Российские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы

Алина Савинова

Россияне завоевали пять медалей по итогам чемпионата Европы по карате во Франкфурте (Германия).

В воскресенье, 24 мая, российская команда в составе Гаджи Гаджиева, Эдуарда Гаспаряна, Макара Головина, Константина Коковурова, Юрика Оганнисяна и Эрнеста Шарафутдинова победила соперников из Черногории в поединке за бронзу в дисциплине «кумите».

Днем ранее россиянка Алтана Басангова выиграла золото в весовой категории до 61 кг. Гаспарян (до 84 кг) также получил золотую награду, а Шарафутдинов (до 75 кг) и Оганнисян (до 67 кг) стали бронзовыми призерами в личных соревнованиях.

Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.

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