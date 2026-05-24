Российские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы
Россияне завоевали пять медалей по итогам чемпионата Европы по карате во Франкфурте (Германия).
В воскресенье, 24 мая, российская команда в составе Гаджи Гаджиева, Эдуарда Гаспаряна, Макара Головина, Константина Коковурова, Юрика Оганнисяна и Эрнеста Шарафутдинова победила соперников из Черногории в поединке за бронзу в дисциплине «кумите».
Днем ранее россиянка Алтана Басангова выиграла золото в весовой категории до 61 кг. Гаспарян (до 84 кг) также получил золотую награду, а Шарафутдинов (до 75 кг) и Оганнисян (до 67 кг) стали бронзовыми призерами в личных соревнованиях.
Чемпионат Европы завершится 24 мая. Российские спортсмены выступали на нем в нейтральном статусе.
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10 мая 2025 13:53
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