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Каратэ

29 ноября 2025, 16:20

«Кинопоиск» эксклюзивно покажет чемпионат мира по карате WKF с участием шестерых россиян

30 ноября состоятся решающие поединки чемпионата мира по карате WKF в Каире. Они стартуют с 9.00 по московскому времени и будут доступны в прямом эфире в разделе «Спорт» на «Кинопоиске».

В 2025 году чемпионат мира впервые проводится в упрощенном формате: в каждой весовой категории выступят всего 32 спортсмена, прошедших квалификационные турниры. Всего примут участие 384 спортсмена из 88 стран.

В Каир прибыли действующие чемпионы мира: китаянка Гонг Ли намерена защитить титул в категории 61 кг, Ирина Зарецкая из Азербайджана — в 68 кг. Сразу для двоих обладателей титула среди мужчин чемпионат мира является домашним: Абдалла Абдельазиз попробует отстоять звание в категории 75 кг, Юсеф Бадави — в конкурентном весе 84 кг. Соперниками россиян в категориях 60 и свыше 85 кг могут стать чемпионы — грек Кристос-Стефанос Ксенос и француз Мехди Филали.

На отборочном этапе также выступят россияне — медалисты чемпионата Европы: чемпионы Европы Ахмед Ахмедов (до 60 кг) и Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), серебряный призер Юрик Оганнисян (до 67 кг), обладательница бронзы Анна Чернышева (до 55 кг). Через квалификационные турниры на ЧМ отобрались также Эдуард Гаспарян (до 84 кг) и Макар Головин (свыше 84 кг).

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