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Хамзин завоевал титул чемпиона Karate Combat в среднем весе

Анастасия Пилипенко

Российский боец Ильяс Хамзин победил американца Адриана Уэзерсби на турнире Karate Combat и стал новым чемпионом в среднем весе. Поединок прошел в ночь с 31 октября на 1 ноября в Майами.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

34-летний Хамзин последний раз выходил на ринг в сентябре этого года на турнире RCC 23. Там он победил Сильву Соузу техническим нокаутом в первом раунде. В его карьере в MMA 14 побед и четыре поражения.

30-летний Уэзерсби — двукратный чемпион мира по шидокан-карате. В лиге Karate Combat он провел три боя, два из которых выиграл нокаутами.

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