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9 апреля, 15:14

Захарова назвала причины отказа 13-летнего украинского спортсмена пожать руку россиянину

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» высказалась об отказе 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника от рукопожатия и совместной фотографии с россиянином Игорем Григорьевым.

«Это комплексная причина: национализм киевского режима, неспособность международных спортивных чиновников сохранить принципы олимпизма», — сказала Захарова «СЭ».

Инцидент произошел на юношеских соревнованиях по карате в Гвадалахаре (Испания). Украинский спортсмен покинул зал сразу после награждения.

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