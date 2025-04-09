Захарова назвала причины отказа 13-летнего украинского спортсмена пожать руку россиянину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» высказалась об отказе 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника от рукопожатия и совместной фотографии с россиянином Игорем Григорьевым.

«Это комплексная причина: национализм киевского режима, неспособность международных спортивных чиновников сохранить принципы олимпизма», — сказала Захарова «СЭ».

Инцидент произошел на юношеских соревнованиях по карате в Гвадалахаре (Испания). Украинский спортсмен покинул зал сразу после награждения.