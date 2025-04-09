Захарова назвала причины отказа 13-летнего украинского спортсмена пожать руку россиянину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии «СЭ» высказалась об отказе 13-летнего украинского каратиста Евгения Мельника от рукопожатия и совместной фотографии с россиянином Игорем Григорьевым.
«Это комплексная причина: национализм киевского режима, неспособность международных спортивных чиновников сохранить принципы олимпизма», — сказала Захарова «СЭ».
Инцидент произошел на юношеских соревнованиях по карате в Гвадалахаре (Испания). Украинский спортсмен покинул зал сразу после награждения.
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16 июн 2024 13:01
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