В ФКР раскритиковали украинского каратиста за нарушение спортивных принципов

В Федерации карате России (ФКР) раскритиковали поведение украинского каратиста на юношеском турнире в Испании.

«Федерация не принимала официального участия в этом этапе турнира, поэтому там не было наших тренеров и специалистов. Но ситуация нам известна. К сожалению, это уже сложившаяся практика со стороны украинских каратистов, которые в нарушение спортивных принципов в том числе не делают совместные фото на пьедестале с участием наших спортсменов. Для нас — ничего нового. При этом российское каратисты строго следуют международным правилам», — приводит слова федерации ТАСС.

На турнире в Испании украинский каратист Евгений Мельник отказался от рукопожатия и совместной фотографии с Игорем Григорьевым из России во время церемонии награждения.