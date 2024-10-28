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Министр спорта РФ провел встречу с вице-президентом Всемирной федерации каратэ

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу в Дубае с вице-президентом Всемирной федерации каратэ Нассером Абдулом Разак Аль-Разоки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал чиновника.

«Генерал Нассер — очень авторитетная фигура в среде единоборств и искренний противник дискриминации в мировом спорте. Он поддерживает наших спортсменов на всех уровнях и выступает за то, чтобы российские атлеты соревновались под национальным флагом. Такие встречи позволяют укреплять наши позиции и показывают, что мы открыты к диалогу как со всеми странами, так и с международными спортивными организациями. Наша главная цель — это защита прав российских спортсменов», — написал Дегтярев.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях во многих видах спорта с 2022 года. На Олимпиаде в Париже выступили 15 атлетов из России, в нейтральном статусе и с запретом на использование государственной символики. Их результаты не учитывались в общей статистике.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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