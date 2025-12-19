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19 декабря 2025, 08:13

Чемпионку Европы по карате Чернышеву внесли в базу «Миротворца»

Анастасия Пилипенко

Чемпионка Европы по карате 2021 года Анна Чернышева включена в базу украинского портала «Миротворец», сообщает ТАСС.

Причиной внесения спортсменки стали якобы «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «поддержка в проведении СВО».

24-летняя Чернышева также является бронзовым призером чемпионата мира (2021) и чемпионата Европы (2025).

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.

Источник: ТАСС
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