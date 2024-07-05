Сергей Цой допустил участие россиян в чемпионате мира по каратэ 2025 года

Президент Федерации каратэ России Сергей Цой заявил, что организация думает об участии спортсменов в чемпионате мира 2025 года.

«Для нас одним из самых главных стартов в этом году стали Игры БРИКС. Если будут Игры дружбы, мы выступим и там. У нас есть турнир «Вселенная карате», который проводится в Москве, и в ближайшей перспективе мы думаем о том, чтобы выйти на чемпионат мира 2025 года», — приводит слова Цоя ТАСС.

Российские каратисты участвовали в чемпионате мира-2023, на котором завоевали одну бронзовую медаль. На турнире они выступали в нейтральном статусе.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в Египте.