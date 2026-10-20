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Российских каратистов оштрафовали после недопуска на турнир в Польше

Никита Давыдов

Несколько российских каратистов были оштрафованы в процессе выдворения из Польши после того, как их не допустили к молодежному чемпионату мира, сообщает ТАСС.

«Несколько человек получили штрафы. Потом выдворение. Больше никаких действий в этом плане не было», — рассказали агентству в Федерации карате России.

Польша выдворила 15 россиян и белорусов после того, как они попытались принять участие в чемпионате мира по каратэ. Пограничная служба установила, что цели визита не соответствовали заявленным, и обязала их покинуть Польшу.

Молодежный чемпионат мира прошел в Бельско-Бяле с 14 по 18 октября.

Источник: ТАСС
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