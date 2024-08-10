Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России
Действующий глава Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост перед выборами на руководящие посты в организации.
«Единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России является ее действующий руководитель Сергей Цой», — приводит ответ пресс-службы ФКР ТАСС.
Цой является руководителем Федерации карате России с 1 октября 2016 года.
Источник: ТАСС
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25 окт 2023 09:09
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