Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России

Действующий глава Федерации карате России (ФКР) Сергей Цой стал единственным кандидатом на пост перед выборами на руководящие посты в организации.

«Единственным кандидатом на пост президента Федерации карате России является ее действующий руководитель Сергей Цой», — приводит ответ пресс-службы ФКР ТАСС.

Цой является руководителем Федерации карате России с 1 октября 2016 года.