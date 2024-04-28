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Сегодня, 12:09

Российские каратисты в мае выступят на чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские каратисты примут участие в чемпионате Европы.

«Мы примем участие в чемпионате Европы в Хорватии, однако сейчас пока сложно говорить, насколько велико будет наше представительство на этом турнире», — цитирует ТАСС пресс-службу Федерации карате России.

Чемпионат Европы по карате пройдет в Задаре (Хорватия) с 8 по 12 мая. Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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