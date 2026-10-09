Ушел из жизни бывший тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев

Бывший тренер сборной России по карате Омар Муртазалиев ушел из жизни в 63-летнем возрасте после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России.

«Скорбим вместе с родными и близкими Омара Джавиевича. Светлая память», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации карате России.

Муртазалиев — чемпион СССР (1991) и России (1992) по каратэ, заслуженный тренер России. Он занимал должность главного тренера национальной сборной до 2019 года. Среди воспитанников Муртазалиева более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта России.

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