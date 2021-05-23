Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате Европы по каратэ

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по каратэ в Порече.

Анна Чернышева выиграла золото в весовой категории до 55 кг в кумите. Юрик Оганнисян стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 60 кг в кумите, в весовой категории до 67 кг Евгений Плахутин занял второе место.

Мужская сборная, которую представляли Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников, завоевала бронзовые медали командного ката.

Чемпионат Европы по каратэ проходил в Хорватии с 19 по 23 мая.