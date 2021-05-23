Единоборства
Каратэ
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Новости   //    Единоборства / ММА   //    Каратэ

Российские спортсмены завоевали четыре медали на чемпионате Европы по каратэ

15:01

Российские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате Европы по каратэ в Порече.

Анна Чернышева выиграла золото в весовой категории до 55 кг в кумите. Юрик Оганнисян стал обладателем бронзовой медали в весовой категории до 60 кг в кумите, в весовой категории до 67 кг Евгений Плахутин занял второе место.

Мужская сборная, которую представляли Максим Ксенофонтов, Мехман Рзаев и Эмиль Сковородников, завоевала бронзовые медали командного ката.

Чемпионат Европы по каратэ проходил в Хорватии с 19 по 23 мая.

Читайте также

Турнирная таблица группы России на чемпионате мира: положение на 22 мая
В Китае 21 бегун замерз насмерть во время ультрамарафона, среди них — двукратный рекордсмен страны
7:1! Россия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира
«Ростов» отступил на шаг назад. Чтобы сделать два вперед?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд