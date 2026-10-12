Тимощук: «Матч «Краснодар» — «Зенит» — сейчас главный в российском футболе»
Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» высказался о сине-бело-голубых над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.
— Рад, что игра с «Краснодаром» проходила практически под нашу диктовку, — говорит Тимощук. — Мы вели 3:0, но затем немного упустили инициативу, позволили забить «Краснодару» два мяча. В концовке игра перешла в нервное русло. Отдаем «Краснодару» должное — он будет биться до конца. Если таких матчей в нашем чемпионате будет как можно больше, то выиграют все, этому можно только порадоваться.
— Матчи «Зенита» и «Краснодара» — это главное противостояние российском футболе прямо сейчас?
— Ну, пожалуй, да. Много было высказываний на этот счет, что это противостояние похоже уже на дерби.
— Есть ощущение со стороны, что на «Краснодар» сейчас «Зенит» настраивается чуть больше, чем на тот же «Спартак».
— Не могу так сказать. Каждый матч — это отдельная история. В матче против «Краснодара» нам было некуда отступать — нам нужна была только победа. Мы немного отставали от группы лидеров, но сейчас получилось догнать, и мы рады этому. За каждый матч дают три очка, но, естественно, есть матчи, которые стоят особняком — исторические дерби. Мы настраиваемся на них, хотим выигрывать. Надеемся, так будет и дальше.
После 10 туров РПЛ «Зенит», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице.
(Кирилл Радченко)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|3 : 0
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|0 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1