Тимощук: «Матч «Краснодар» — «Зенит» — сейчас главный в российском футболе»

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» высказался о сине-бело-голубых над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

— Рад, что игра с «Краснодаром» проходила практически под нашу диктовку, — говорит Тимощук. — Мы вели 3:0, но затем немного упустили инициативу, позволили забить «Краснодару» два мяча. В концовке игра перешла в нервное русло. Отдаем «Краснодару» должное — он будет биться до конца. Если таких матчей в нашем чемпионате будет как можно больше, то выиграют все, этому можно только порадоваться.

— Матчи «Зенита» и «Краснодара» — это главное противостояние российском футболе прямо сейчас?

— Ну, пожалуй, да. Много было высказываний на этот счет, что это противостояние похоже уже на дерби.

— Есть ощущение со стороны, что на «Краснодар» сейчас «Зенит» настраивается чуть больше, чем на тот же «Спартак».

— Не могу так сказать. Каждый матч — это отдельная история. В матче против «Краснодара» нам было некуда отступать — нам нужна была только победа. Мы немного отставали от группы лидеров, но сейчас получилось догнать, и мы рады этому. За каждый матч дают три очка, но, естественно, есть матчи, которые стоят особняком — исторические дерби. Мы настраиваемся на них, хотим выигрывать. Надеемся, так будет и дальше.

После 10 туров РПЛ «Зенит», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице.

(Кирилл Радченко)