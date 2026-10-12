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Анатолий Тимощук: Матч Краснодар — Зенит — главный сейчас в российском футболе

Тимощук: «Матч «Краснодар» — «Зенит» — сейчас главный в российском футболе»

Ассистент главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с «СЭ» высказался о сине-бело-голубых над «Краснодаром» (3:2) в матче 10-го тура РПЛ.

— Рад, что игра с «Краснодаром» проходила практически под нашу диктовку, — говорит Тимощук. — Мы вели 3:0, но затем немного упустили инициативу, позволили забить «Краснодару» два мяча. В концовке игра перешла в нервное русло. Отдаем «Краснодару» должное — он будет биться до конца. Если таких матчей в нашем чемпионате будет как можно больше, то выиграют все, этому можно только порадоваться.

— Матчи «Зенита» и «Краснодара» — это главное противостояние российском футболе прямо сейчас?

— Ну, пожалуй, да. Много было высказываний на этот счет, что это противостояние похоже уже на дерби.

— Есть ощущение со стороны, что на «Краснодар» сейчас «Зенит» настраивается чуть больше, чем на тот же «Спартак».

— Не могу так сказать. Каждый матч — это отдельная история. В матче против «Краснодара» нам было некуда отступать — нам нужна была только победа. Мы немного отставали от группы лидеров, но сейчас получилось догнать, и мы рады этому. За каждый матч дают три очка, но, естественно, есть матчи, которые стоят особняком — исторические дерби. Мы настраиваемся на них, хотим выигрывать. Надеемся, так будет и дальше.

После 10 туров РПЛ «Зенит», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице.

(Кирилл Радченко)

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Анатолий Тимощук
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика 0 : 0
11.10 16:30 ЦСКА – Родина 3 : 0
11.10 19:30 Рубин – Динамо 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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