Тасоев считает полезным поражение в турнире «Большого шлема» в Токио

Чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев высказался о поражении в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» в Токио.

Россиянин, выступавший в весовой категории свыше 100 кг, уступил южнокорейскому дзюдоисту Ким Мин Чону.

«Да, я рассчитывал на победу и пока не понимаю, что произошло, но энергии мне сегодня не хватало, чувствовал какую-то вялость. Может, накопилась какая-то усталость к концу года, вот я и не дотерпел. Но трудности для меня работают как мотивация, а значит, это поражение было мне полезным, даже необходимым», — приводит ТАСС слова Тасоева.

Победителем турнира стал еще один представитель России Тамерлан Башаев. В финале он одолел Мин Чона.