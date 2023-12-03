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Сегодня, 21:41

Россиянин Башаев прокомментировал победу в турнире «Большого шлема» в Токио

Алина Савинова
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев рассказал, как ему удалось победить южнокорейца Ким Мин Чона в финале турнира серии «Большого шлема» в весовой категории свыше 100 кг.

«Этот дзюдоист известен прежде всего своей взрывной силой и выносливостью, с ним нужно работать только первым номером — эти советы перед схваткой мне дал Инал Тасоев. Я так и начал действовать, но потом он вдруг решил рискнуть и полез в бросок. Я его в итоге контратаковал, так что все сложилось очень удачно», — приводит ТАСС слова Башаева.

Весной 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила до турниров спортсменов из России. Отечественные дзюдоисты участвуют в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19444013
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