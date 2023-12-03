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Сегодня, 15:14

Дзюдоист Башаев победил в весе свыше 100 кг на турнире серии Большого шлема

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал золотую медаль на турнире серии Большого шлема в Токио.

В финале весовой категории свыше 100 кг Башаев выиграл у южнокорейца Ким Мин Чона.

3 декабря российские спортсмены завоевали две золотые награды (Башаев и Каниковский в весе до 100 кг) и две бронзовые — Аюб Блиев (до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) на соревнованиях в Токио.

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) российские и белорусские дзюдоисты могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

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Дзюдоист Каниковский победил на турнире серии Большого шлема в Токио

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