Дзюдоист Башаев победил в весе свыше 100 кг на турнире серии Большого шлема

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал золотую медаль на турнире серии Большого шлема в Токио.

В финале весовой категории свыше 100 кг Башаев выиграл у южнокорейца Ким Мин Чона.

3 декабря российские спортсмены завоевали две золотые награды (Башаев и Каниковский в весе до 100 кг) и две бронзовые — Аюб Блиев (до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) на соревнованиях в Токио.

Решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) российские и белорусские дзюдоисты могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.