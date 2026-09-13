Дзюдоист Ендовицкий выиграл золото на турнире Большого шлема в Будапеште, у Билалова бронза

Россиянин Валерий Ендовицкий одержал победу на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Ендовицкий одолел эстонца Марека-Адриана Масака.

Еще один россиянин Нияз Билалов стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг.

Турнир Большого шлема в Будапеште проходил с 11 по 13 сентября. Всего российские спортсмены завоевали на нем 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль и стали вторыми в общем зачете, уступив только японцам (3 золота, 1 серебро и 3 бронзы).