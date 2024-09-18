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Соловейчик заявил, что сербский дзюдоист Майдов дисквалифицирован не за религиозный жест

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик заявил, что Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала сербского спортсмена Неманью Майдова за нарушение этического кодекса.

«Майдов был дисквалифицирован за нарушение этического кодекса Международной федерации дзюдо: не поклонился в конце схватки, выражал открытое несогласие с решением судьи, — цитирует Соловейчика ТАСС. — Соблюдение правил — одна из основ нашего вида спорта. Дзюдо — это не только единоборство, но и воспитание: оно учит уважению к окружающим, выдержке и спокойствию. Что касается религиозного жеста, в регламентирующих документах IJF указано, что во главе угла стоят спортивные принципы. В дзюдо нет разделений ни по национальному, ни по религиозному, ни по каким другим признакам».

Ранее Майдов сообщил, что IJF отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпиаде-2024. Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Источник: ТАСС
Сергей Соловейчик
Дзюдо
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