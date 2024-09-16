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Дзюдо

Париж-2024

16 сентября, 23:30

Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Сербский дзюдоист дисквалифицирован за то, что перекрестился на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Неманья Майдов.
Фото Global Look Press
Неманья Майдов и эхо Олимпиады.

Что произошло

Сербский дзюдоист Неманья Майдов в своих соцсетях рассказал о пятимесячной дисквалификации, которую получил за то, что перекрестился перед выходом на татами во время Олимпийских игр-2024 в Париже.

У себя в соцсетях 28-летний атлет опубликовал пост, который подписал длинным сообщением. В нем спортсмен рассказал о пятимесячной дисквалификации за православный жест — перед схваткой в первом круге олимпийского турнира с греком Теодорасом Целидисом он перекрестился.

«15 дней назад я получил решение Международной федерации дзюдо о том, что меня отстранили на пять месяцев за нарушение ее религиозного кодекса. А конкретно за то, что я перекрестился во время выступления на Олимпийских играх, — написал дзюдоист. — Мне запретили участвовать во всех турнирах, лагерях и подготовках. В письме о дисциплинарном взыскании я не хотел извиняться за то, что перекрестился, и, конечно, не буду, пусть я и не знал, каким может быть наказание.

Господь дал мне все — как для меня лично, так и для моей карьеры, Он для меня номер один, и я горжусь этим. И это не изменится ни при каких условиях. Слава Ему и спасибо за все».

Майдов также выразил сожаление по поводу решения федерации: «Для меня ничего нового, только новая страница в моей карьере и новый жизненный опыт. Мне жаль, что такой красивый и сложный вид спорта, как дзюдо, пал до таких вещей».

 
Неманья Майдов. Сербский дзюдоист разнес судей на Олимпиаде. Но его преследуют за православный жест

Как Майдов выступил на Олимпиаде

Неманья был одним из фаворитов турнира в весе до 90 килограммов — на чемпионате мира, который прошел незадолго до Олимпиады, он завоевал серебряную медаль. Серб вылетел после первой же схватки с Целидисом, но не признал поражения. Бой продлился лишь около двух минут. Судья из Румынии показала Неманье три желтые карточки, которые означают поражение: первые два предупреждения дзюдоист получил за пассивность, последнюю — за разрыв захвата.

Неманья Майдов.
Фото Global Look Press

В итоге Майдов отказался от традиционного поклона после схватки и разрыдался прямо на татами. Спустя некоторое время он опубликовал в соцсетях разгромное послание, а через несколько дней получил электронное письмо от Международной федерации дзюдо с официальным предупреждением. В нем Неманье досталось не за критику судейства, а за религиозный жест. Серба уведомили о начале расследования, которое привело к пятимесячному бану.

«Сатанинский мусор, — написал тогда Майдов в соцсетях. — Их семя отравлено... Дисквалифицировать меня через две минуты и не дать вообще возможности что-либо показать... Эти ваши ценности, спорт и Олимпийские игры — обычный мусор. Вот и все. Каждая слеза вернется к тебе, дерьмо-сатанистка. Это единственный способ остановить меня, ублюдки».

 
Неманья Майдов. «Это единственный способ остановить меня, ублюдки!» Сербского дзюдоиста накрыло на Олимпиаде

Какие достижения есть в карьере серба

28-летний Майдов не просто так подходил к Олимпиаде в статусе одного из фаворитов турнира в весе до 90 килограммов. Неманья — чемпион мира 2017 года, в 2019-м он завоевал бронзу мирового турнира, а незадолго до старта Игр стал серебряным призером ЧМ. Также у него есть две серебряные медали чемпионатов Европы и золото 2023 года.

Дзюдо
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