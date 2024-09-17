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Олимпиада

Сегодня, 13:05

Валуев: «Сербы мешают Европе окончательно стать Содомом и Гоморрой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Межународной федерации дзюдо (IJF) отстранить от соревнований сербского дзюдоиста Неманью Майдова на пять месяцев за религиозный жест на Олимпийских играх в Париже.

Перед схваткой 1/8 финала против представителя Греции Теодороса Целидиса серб перекрестился. Этот эпизод попал в трансляцию соревнований.

«Это безумие. Но контролируемое и совершенно целенаправленное. Добрались до сербов? Мешают они Европе окончательно стать Содомом и Гоморрой», — сказал Валуев «СЭ».

Во время Олимпиады IJF сообщила Майдову, что его поступок перед выходом на татами — нарушение этического кодекса организации. По правилам федерации спортсменам запрещена демонстрация любых религиозных символов. Ранее сербу уже делали предупреждения в 2018 и 2022 годах.

28-летний Майдов является чемпионом мира 2017 года в весе до 90 кг, а также победителем европейского чемпионата-2023.

Неманья Майдов. Сербский дзюдоист перекрестился — и его дисквалифицировали на 5 месяцев. Серьезно?

Николай Валуев
Дзюдо
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