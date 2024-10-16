Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 15:48

Соловейчик переизбран на пост президента Федерации дзюдо России

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Соловейчик.
Фото ФДР

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик переизбран на новый срок.

«Для меня честь и гордость возглавлять такую [спортивную] семью. Огромное спасибо за доверие. Мы сформировали президиум, который будет принимать основные решения в наше непростое время», — цитирует функционера ТАСС.

Соловейчик возглавляет ФДР с 2022 года. С 2007 по 2022 год россиянин занимал должность президента Европейского союза дзюдо и вице-президента Международной федерации дзюдо. 59-летний Соловейчик является мастером спорта СССР по данному виду единоборств.

Источник: ТАСС
Сергей Соловейчик
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Пьяный футболист из медиалиги ударил официантку
Россиянин Эйдельштейн снялся в американском фильме «Анора»
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
Популярное видео
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости