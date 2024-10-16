Соловейчик переизбран на пост президента Федерации дзюдо России

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик переизбран на новый срок.

«Для меня честь и гордость возглавлять такую [спортивную] семью. Огромное спасибо за доверие. Мы сформировали президиум, который будет принимать основные решения в наше непростое время», — цитирует функционера ТАСС.

Соловейчик возглавляет ФДР с 2022 года. С 2007 по 2022 год россиянин занимал должность президента Европейского союза дзюдо и вице-президента Международной федерации дзюдо. 59-летний Соловейчик является мастером спорта СССР по данному виду единоборств.