Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Дзюдо

Сегодня, 16:25

Эцио Гамба покинул пост генерального менеджера сборной России по дзюдо

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик рассказал, что Эцио Гамба покинул пост генерального менеджера сборной России.

«У нас будет серьезно обновлен тренерский состав. Генеральный менеджер Эцио Гамба, который, безусловно, заложил базу для сегодняшних успешных выступлений, сообщил о том, что продолжит карьеру в Италии. Там не за горами выборы президента федерации, и он один из кандидатов. Мы надеемся, что у него все получится и у нас будет еще один близкий человек за рубежом. Жизнь идет дальше, мы ему очень признательны и благодарны», — приводит слова Соловейчика ТАСС.

65-летний Гамба с 2013 года работал генменеджером сборной России, до этого с 2008 года он был главным тренером национальной команды. Под его руководством сборная впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады.

Источник: ТАСС
Сергей Соловейчик
Эцио Гамба
Дзюдо
Дзюдо: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В Кремле с уважением отнеслись к решению Казахстана по БРИКС
Перфоманс Шипачева в 1000-м матче, победный буллит Кузи в овертайме, безумие во Владивостоке. Что произошло в КХЛ 15 октября
В России предложили изменить госгарантии оказания медицинской помощи
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
Насильственная мобилизация на Украине становится нормой и будет ужесточаться. И вот почему
Нападающий минского «Динамо» Шипачев провел 1000-й матч в КХЛ
Популярное видео
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости