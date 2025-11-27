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Дзюдо

27 ноября 2025, 16:01

Губерниев о том, что российским дзюдоистам разрешили выступать под флагом страны: «Давайте порадуемся за них персонально»

Александр Абустин
корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации дзюдо разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о разрешении российским дзюдоистам выступать на международных турнирах под флагом страны в четверг, 27 ноября.

«У нас то густо, то пусто. Есть ощущение, что пловцы тоже будут с флагом и гимном. А вот ребят из зимних видов спорта вообще многих в любом статусе не допускают. Но поступательные движения есть с точки зрения допуска — это очевидно. Давайте порадуемся за дзюдоистов персонально», — сказал Губерниев «СЭ».

Россияне были отстранены от участия в международных соревнованиях с сентября 2022 года, в апреле 2023 года они были допущены до участия в турнирах в нейтральном статусе.

Российские дзюдоисты смогут выступать под национальным флагом, с гимном и символикой уже на ближайшем турнире «Большого шлема», который пройдет с 28 по 30 ноября в Абу-Даби.

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