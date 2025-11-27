В «Сириусе» пройдет суперфинал международного командного турнира по дзюдо «Битва городов»

С 6 по 19 декабря на федеральной территории «Сириус» пройдет одно из самых ярких спортивных событий уходящего года — cуперфинал международного командного турнира по дзюдо «Битва городов».

«Битва городов» — новый проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы ДоброFON, объединивший не только десятки регионов страны, но и представителей зарубежных команд. В турнире выступят юноши до 18 лет — победители и призеры крупнейших национальных и международных стартов: первенств России, Европы и мира. Для многих из них это будет возможность проявить себя и заработать хорошие призовые.

В течение нескольких месяцев отборочные матчевые встречи проходили в крупнейших городах России. Участниками суперфинала станут 32 сильнейшие команды, из которых 24 российские, а восемь — иностранные: Афины (Греция), Улан-Батор (Монголия), Любляна (Словения), Майами (США), Ченджу (Корея), Пуатье (Франция), Гавана (Куба) и Сан-Паулу (Бразилия).

10 ноября в Москве состоялась торжественная жеребьевка группового этапа, проведенная по принципу чемпионата мира по футболу. Уже известно, как распределились команды, и в декабре начнется настоящий спортивный марафон: восемь дней групповых встреч (6-13 декабря), 1/8 финала (15-16 декабря), четвертьфиналы и полуфиналы (17-18 декабря) и, наконец, финалы и церемония награждения 19 декабря в Академии единоборств на федеральной территории «Сириус».

«Уверен, в «Сириусе» нас ждет очень интересный турнир. Благодаря поддержке наших партнеров удалось привлечь команды из Кореи, США, Франции и других стран, которые впервые за последние годы приедут в Россию», — подчеркнул проводивший жеребьевку спортивный директор Федерации дзюдо России Кирилл Денисов.

«Мы рады, что международный командный турнир «Битва городов», организованный Федерацией дзюдо России совместно с ДоброFON, успешно зарекомендовал себя и подарил отличную возможность проявить свои лучшие качества юным дзюдоистам на самом высоком уровне. В течение нескольких месяцев команды из разных регионов нашей страны и даже из-за рубежа боролись за участие в решающем этапе соревнований. Надеемся, что суперфинал в «Сириусе» будет захватывающим и подарит много эмоций как участникам, так и зрителям на трибунах», — поделился ожиданиями управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов.

Зрителей и журналистов ждет неделя ярких эмоций, честной борьбы и духа единства. Все дни суперфинала будут сопровождаться прямыми трансляциями, а заключительный день превратится в настоящее дзюдо-шоу с элементами спортивного театра, музыкой и праздничной церемонией награждения.