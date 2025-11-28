Блиев завоевал первое золото после возвращения флага российским дзюдоистам

Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в весовой категории до 60 кг.

Награда стала первой для россиян после возвращения им права выступать под флагом страны.

В финальном поединке Блиев победил представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана.

Международная федерация дзюдо (IJF) объявила о разрешении российским дзюдоистам выступать на международных турнирах под флагом страны в четверг, 27 ноября.

Россияне были отстранены от участия в международных соревнованиях с сентября 2022 года, в апреле 2023 года они были допущены к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Российские дзюдоисты получили право выступать под национальным флагом, с гимном и символикой начиная с турнира «Большого шлема». Он проходит с 28 по 30 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).