FONBET и Федерация дзюдо России подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на ПМЭФ-2025

В рамках Петербургского международного экономического форума на стенде федерального партийного проекта «Выбор сильных» состоялась церемония подписания соглашения между букмекерской компанией FONBET и Федерацией дзюдо России.

Подписи под документом поставили управляющий акционер FONBET Валентин Голованов и президент ФДР Сергей Соловейчик. Ключевая цель партнерства — развитие дзюдо в стране, вовлечение россиян в занятие боевыми искусствами и популяризация активного и здорового образа жизни. В рамках соглашения стороны планируют совместно реализовать ряд инициатив на внутренней и международной аренах.

«Мы три года поддерживаем Федерацию дзюдо России. Считаем это сотрудничество очень важным для нас как с точки зрения социальной ответственности, так и с точки зрения спортивных результатов. Дзюдо является наиболее популярным видом единоборств в нашей стране благодаря своей богатой истории и выдающимся спортивным достижениям, — высказался управляющий акционер FONBET Валентин Голованов. — За прошедшие годы наша совместная работа позволила улучшить условия подготовки профессиональных спортсменов, повысить качество турниров и реализовать ряд социально значимых проектов. Результат нашей совместной деятельности — успешные выступления российских дзюдоистов на чемпионате мира. Мы гордимся сотрудничеством с такой динамично развивающейся федерацией, как Федерация дзюдо России. Считаем также важным, что дети занимаются, скажем так, нашим национальным видом спорта — дзюдо».

«Совместно с компанией FONBET мы реализуем целый ряд важных проектов: массовых, благотворительных и касающихся спорта высших достижений. За почти три года сотрудничества нам удалось сделать уровень проведения всероссийских турниров еще выше, а также подарить болельщикам настоящий спортивный праздник — Континентальную лигу дзюдо», — поделился эмоциями президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Букмекерская компания FONBET и Федерация дзюдо России сотрудничают с марта 2023 года. За это время компания стала партнером крупнейших соревнований по дзюдо, в том числе первенства России по дзюдо U-21 и U-23, чемпионата России, Кубка России, Финала Континентальной лиги и серии турниров «Russian Judo Tour».

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