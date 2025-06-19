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Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Алина Савинова
Инал Тасоев.
Фото AFP

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке 27-летний спортсмен победил представителя Грузии Гурама Тушишвили. Бронзовую медаль завоевал Ким Мин Чон из Южной Кореи, который в борьбе за третье место оказался сильнее россиянина Тамерлана Башаева.

Эта золотая медаль стала второй для Тасоева на чемпионатах мира. Он также выиграл мировое первенство в 2023 году. На чемпионате мира в Будапеште Тасоев принес сборной России третью золотую награду.

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