Россиянин Тасоев стал двукратным чемпионом мира по дзюдо

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл чемпионат мира по дзюдо в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг.

В финальной схватке 27-летний спортсмен победил представителя Грузии Гурама Тушишвили. Бронзовую медаль завоевал Ким Мин Чон из Южной Кореи, который в борьбе за третье место оказался сильнее россиянина Тамерлана Башаева.

Эта золотая медаль стала второй для Тасоева на чемпионатах мира. Он также выиграл мировое первенство в 2023 году. На чемпионате мира в Будапеште Тасоев принес сборной России третью золотую награду.