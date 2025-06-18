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Дзюдоист Каниковский: «Золото чемпионата мира — не предел»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский дзюдоист Матвей Каниковский прокомментировал свою золотую медаль чемпионата мира.

18 июня 23-летний россиянин в финальном поединке оказался сильнее японца Доту Араи в весовой категории до 100 кг.

«Это не предел — в следующем году еще чемпионаты Европы и мира, к ним тоже надо тренироваться. Когда понял, что в финале Дота Араи, понял, что тактически могу победить. Медаль в моей самооценке ничего не меняет, все так же. Олимпийская? Выиграю — узнаю», — цитирует Каниковского ТАСС.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Будапеште с 13 по 20 июня.

Источник: ТАСС
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