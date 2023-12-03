Дзюдоист Каниковский победил на турнире серии Большого шлема в Токио

Российский дзюдоист Матвей Каниковский стал победителем в весовой категории до 100 кг на турнире Большого шлема в Токио.

В финальной схватке россиянин победил японца Доту Араи.

Также на счету российских дзюдоистов две бронзовые награды на соревнованиях в Токио. В весовой категории до 60 кг третье место занял Аюб Блиев, а в весе свыше 100 кг бронзовая медаль у Инала Тасоева.

Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов по решением исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF).