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Дзюдо

28 ноября 2025, 18:10

Гимн России прозвучал на награждении дзюдоиста Блиева на турнире в Абу-Даби

Алина Савинова

Во время награждения российского дзюдоиста Аюба Блиева золотой медалью турнира «Большого шлема» в Абу-Даби прозвучал гимн Российской Федерации.

В пятницу 28-летний спортсмен победил представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана в финале весовой категории до 60 кг. Эта награда стала первой для россиян после возвращения им права выступать под флагом страны.

27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации с государственным флагом и гимном.

Турнир «Большого шлема» в ОАЭ проходит с 28 по 30 ноября. На нем выступают 19 дзюдоистов из России.

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