Башаев вошел в состав сборной на командный турнир чемпионат Европы по дзюдо в Подгорице

Стал известен состав сборной России по дзюдо на командный турнир в рамках чемпионата Европы в Подгорице (Черногория).

В список вошли бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Тамерлан Башаев, победитель турнира «Большого шлема» в Ташкенте Карен Галстян, а также Мансур Лорсанов, Денис Батчаев, Ксения Галицкая и Тамара Лищенко.

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет с 23 по 27 апреля.