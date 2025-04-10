Российских дзюдоистов допустили к участию в командном турнире на чемпионате Европы

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что российские дзюдоисты смогут принять участие в командном турнире на чемпионате Европы в Черногории.

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно ее выполняем, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций. На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — приводит ТАСС слова Соловейчика.

Сборная России выигрывала командный чемпионат Европы в 2019 году. В 2018 и 2021 годах наша команда становилась бронзовым призером соревнований.

В октябре 2022 года исполком Международной федерации дзюдо отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В апреле 2023 года организация допустила россиян к выступлениям на турнирах в нейтральном статусе.