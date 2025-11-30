Адамян был горд снова петь гимн России на международных соревнованиях

Дзюдоист Арман Адамян рассказал, каково было слышать гимн России после завоевания золота на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби.

В воскресенье 28-летний спортсмен победил соотечественника Идара Бифова в финальном поединке в весовой категории до 100 кг.

«Гимн — наша гордость, наше, можно сказать, имя, и я безумно-безумно рад, что сегодня уже во второй раз на этом турнире он прозвучал. Сейчас в душе только гордость, больше ничего. Я только здесь понял, что последним из наших ребят слышал гимн в свою честь перед тем, как нас этого лишили», — приводит ТАСС слова Адамяна.

Турнир «Большого шлема» в Абу-Даби проходит с 28 по 30 ноября. Он стал первым для российских дзюдоистов после возвращения флага и гимна.