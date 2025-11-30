Башаев стал серебряным призером турнира «Большого шлема» в Абу-Даби

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев завоевал серебро на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби.

В финальном поединке в весовой категории свыше 100 кг 29-летний спортсмен уступил представителю Монголии Гончигсурену Батхуягу.

Башаев является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио, чемпионом Европы 2020 года, а также призером чемпионатов мира и европейских первенств.

Ранее в воскресенье россиянин Арман Адамян завоевал золотую медаль на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби в весовой категории до 100 кг. На этих соревнованиях дзюдоисты из России выступают на нем под национальным флагом и гимном.