Дзюдоистку Фонтен дисквалифицировали на турнире в Абу-Даби за укус соперницы

Французская дзюдоистка Леа Фонтен получила дисквалификацию на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби за укус итальянской спортсменки Эрики Симонетти.

Инцидент произошел во время поединка первого круга в весовой категории свыше 78 кг. После борьбы в партере Симонетти запросила медицинский перерыв, продемонстрировав травму на левой руке. Арбитр дисквалифицировал Фонтен, указав на нарушение в виде укуса соперницы.

Как отмечает L'Equipe, французская сторона предположила, что контакт мог произойти случайно из-за сильного давления на лицо Фонтен во время борьбы.

Симонетти завоевала бронзу на турнире «Большого шлема» в Абу-Даби.