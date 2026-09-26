Российский гимн семь раз прозвучал в Софии. Итоги чемпионата Европы по боксу

Россия стала лучшей сборной чемпионата Европы.

Сборная России завершила чемпионат Европы по боксу в Софии на первом месте в медальном зачете. За девять дней турнира россияне завоевали 15 наград — семь золотых, пять серебряных и три бронзовые, причем 12 представителей сборной дошли до финалов. Второй стала Турция с четырьмя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.

Турнир, проходивший на «Асикс Арене» с 17 по 25 сентября, имел отдельное значение для европейского любительского бокса. Это был первый взрослый чемпионат Европы, организованный European Boxing в системе World Boxing. В Софию приехали более 400 боксеров, представлявших национальные федерации Европы, а награды разыгрывались в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин. За результаты также начислялись рейтинговые очки World Boxing.

Для сборной России чемпионат стал первым крупным турниром в новой системе после допуска к соревнованиям World Boxing. В апреле россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, а 30 июля ограничения были сняты: боксерам вернули возможность выходить на ринг в национальной форме, под российским флагом и с гимном. В Софии это решение впервые проявилось и на церемониях награждения.

Первое российское золото выиграла Юлия Чумгалакова в категории до 48 кг. В финале она встретилась с украинкой Анной Охотой и забрала все пять судейских записок — 5:0. World Boxing отдельно отметил, что россиянка получила преимущество уже в начале боя и сохранила его, когда Охота стала действовать активнее. Именно после этой победы на чемпионате впервые прозвучал российский гимн.

С церемонией был связан один из заметных эпизодов турнира. Получив серебряную медаль, Охота покинула пьедестал до награждения Чумгалаковой и исполнения гимна России, а также не участвовала в общей фотографии призеров. Российская спортсменка осталась на верхней ступени пьедестала, над которой был поднят национальный флаг.

Второе золото сборной в тот же вечер принес Дмитрий Карманов. В финале категории до 85 кг россиянин единогласным решением победил француза Жуниора Тада — 5:0. По ходу турнира Карманов вообще не оставлял судьям пространства для разногласий: в четвертьфинале с таким же счетом прошел испанца Адриана Фреснеду, а в полуфинале — хорвата Антонио Грабича.

Еще пять российских чемпионов определились 25 сентября. Азалия Аминева в весе до 65 кг победила венгерку Анну Луцу Хамори — 5:0. Причем таким счетом завершились все четыре боя россиянки на чемпионате: ранее она последовательно выиграла у чешки Виктории Жилковой, хорватки Сары Берам и армянки Элиды Кочарян. В финале Хамори взяла у Аминевой только одну судейскую записку в первом раунде, после чего преимущество россиянки стало единогласным.

Вячеслав Рогозин также завершил финал со счетом 5:0, победив в категории до 55 кг англичанина Абдула Бертона. За день до этого россиянин досрочно прошел азербайджанца Амина Маммадзадэ в полуфинале, а на более ранних стадиях выигрывал у испанца Рафаэля Лосано и поляка Николаса Павлика. Таким образом, до решающего боя Рогозин дошел как через судейские решения, так и через досрочную победу.

Сергей Колденков в финале до 70 кг не отдал ни одной судейской записки азербайджанцу Наби Изгандарову — 5:0. Перед этим россиянин победил испанца Франка Мартинеса со счетом 5:0, а в полуфинале прошел француза Макана Траоре — 4:0. Колденков провел на турнире несколько боев с соперниками разного стиля, но в решающих стадиях его преимущество по запискам судей оставалось заметным.

Чеэрав Ашалаев стал чемпионом в категории до 80 кг. В финале он выиграл у серба Растко Симича единогласным решением — 5:0. В четвертьфинале россиянин с тем же счетом победил поляка Михала Пежхалу, а в полуфинале оказался сильнее англичанина Оладимеджи Шитту — 4:1. Ранее Ашалаев также прошел хорвата Габриэля Веочича — 5:0.

Победа российского боксера. Фото Федерация бокса России

Самым близким из золотых финалов с участием россиян получился бой Давида Сурова в категории свыше 90 кг. Чемпион мира 2025 года встретился с англичанином Дамаром Томасом и победил раздельным решением — 3:2. До этого Суров прошел поляка Оскара Сафаряна — 4:1, затем единогласно победил армянина Давита Чалояна и австрийца Ахмеда Хагага — оба раза 5:0.

Пять российских боксеров остановились в одном бою от золота. Баир Батлаев в категории до 50 кг уступил азербайджанцу Субхану Мамедову — 1:4, Анастасия Демурчян в весе до 80 кг с таким же счетом проиграла чемпионке мира 2022 года Лизе О'Рурк из Ирландии, а Ксения Олифиренко в категории свыше 80 кг провела близкий финал с турчанкой Хавванур Кетудой — 2:3.

В заключительный день серебро добавили Людмила Воронцова и Исмаил Муцольгов. Воронцова в финале до 57 кг уступила венгерке Владиславе Кухте — 0:5, хотя в полуфинале прошла турчанку Эзру Йылдыз Кахраман раздельным решением — 3:2. Муцольгов проиграл азербайджанцу Саиджамшиду Джафарову — 0:5, но в третьем раунде отправил соперника в нокдаун. В полуфинале россиянин победил одного из хозяев турнира Рами Кивана — 4:1.

Три бронзовые медали российской команды были завоеваны в женской части соревнований. Анастасия Кооль дошла до полуфинала категории до 54 кг, где уступила сербке Саре Чиркович — 0:5. Надежду Голубеву в весе до 70 кг остановила олимпийская чемпионка Бусеназ Сюрменели из Турции — 2:3, а Салтанат Меденова в категории до 75 кг проиграла действующей чемпионке мира Ифе О'Рурк из Ирландии — 1:4.

Сборная России. Фото Федерация бокса России

Итоговые семь золотых медалей позволили России уверенно занять первое место в общем зачете. Турция закончила чемпионат с четырьмя победами, причем три ее золота пришлись на женский турнир, еще одно — на мужскую категорию до 90 кг. Для россиян же результат оказался распределен почти поровну: пять чемпионов среди мужчин и две чемпионки среди женщин, 15 призеров и представители сборной в 12 финалах.

Софийский чемпионат при этом был важен не только набором медалей. European Boxing и World Boxing включили соревнования в международную рейтинговую систему и прямо называют их одним из этапов пути к чемпионату мира 2027 года и Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Для сборной России первый взрослый чемпионат Европы в этой системе завершился первым местом в медальном зачете, семью церемониями награждения с российским флагом и исполнением гимна после побед чемпионов.