Ушла до гимна: украинка Охота покинула награждение после поражения россиянке Чумгалаковой на ЧЕ по боксу

Россиянка стала трехкратной чемпионкой Европы.

Россиянка Юлия Чумгалакова победила украинку Анну Охоту в финале чемпионата Европы по боксу в Софии. Украинская спортсменка досрочно покинула церемонию награждения, уйдя с пьедестала до включения российского гимна.

Уверенная победа Чумгалаковой

Финал в весовой категории до 48 кг завершился единогласным решением судей — 5:0 в пользу россиянки. Судьи отдали Юлии все пять раундов, зафиксировав подавляющее преимущество: 27-30, 27-30, 27-30, 27-30, 28-29.

Для 28-летней Чумгалаковой эта победа принесла третий титул чемпионки Европы в карьере — ранее она выигрывала турнир в 2019 и 2024 годах. Также в ее активе серебряная медаль ЧМ под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA).

«Бой прошел хорошо, в первом раунде немного волновалась. Потом я собралась, и все получилось. Хочу поблагодарить своих тренеров. Я счастлива стать трехкратной чемпионкой Европы. Как это может не радовать? Хочу поблагодарить всех соперниц за бои», — сказала Юлия «Матч ТВ».

Для сборной России это золото стало первым на турнире. Ранее бронзовые награды выиграли Надежда Голубева (до 70 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг) и Салтанат Меденова (до 75 кг). И только после Чумгалаковой в четверг вечером еще одну медаль высшей пробы завоевал Дмитрий Карманов (до 85 кг.).

Ложкой дегтя стало поведение Охоты на турнире. Соперницы не пожали друг другу руки ни до, ни после поединка. А на церемонии награждения Анна получила серебряную медаль и грамоту, после чего покинула пьедестал, не дождавшись вручения золота Юлии и исполнения гимна России. Украинка также сняла награду с шеи и не участвовала в традиционной фотосессии с другими призерами.

Ничего нового

Подобное поведение украинских спортсменов по отношению к российским соперникам происходит с завидной регулярностью. Приведем лишь несколько примеров.

В июле 2023 года украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Она выставила в сторону соперницы саблю и ушла с дорожки.

В мае 2023 года украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку белоруске Арине Соболенко после матча первого круга «Ролан Гаррос». Французская публика освистала украинку за этот поступок. Аналогично на протяжении уже многих лет ведет себя Элина Свитолина.

В феврале 2024 года борец греко-римского стиля Жан Беленюк отказался выходить на награждение на чемпионате Европы в Бухаресте после того, как уроженец Санкт-Петербурга Александр Комаров, представлявший Сербию, завоевал золото. Украинец, получивший бронзу, не явился на церемонию, сославшись на «политические обстоятельства».

Гимнастка Таисия Онофрийчук покинула пьедестал во время награждения на этапе Кубка мира-2025, чтобы не делать традиционных общих фотографий с другими спортсменками.

Представительница Украины завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем. На пьедестале также оказались россиянка Вера Туголукова, которая выступает под флагом Кипра, и белорусская гимнастка Анастасия Салос, которая получила право выступать на международных турнирах под нейтральным статусом. Онофрийчук прослушала гимн Украины, после чего ушла с пьедестала, не став фотографироваться с другими призерами.

Что дальше?

Чемпионат Европы в Софии проходит под эгидой World Boxing и завершится 25 сентября. Российская национальная команда выступает на турнире со своим флагом и гимном.

В июле организация World Boxing сняла ограничения на использование российской национальной символики. До этого отечественные боксеры получили допуск к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе.