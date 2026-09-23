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Россиянки Аминева и Кооль вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Россиянки Аминева и Кооль вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Сергей Ярошенко

Российские боксеры Азалия Аминева и Анастасия Кооль вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Софии (Болгария).

23-летняя Аминева в полуфинальном поединке победила представительницу Армении Элиду Кочарян единогласным решением судей со счетом 5:0.

20-летняя Кооль в своем полуфинале одержала победу над итальянкой Сирин Шарааби раздельным решением судей — 3:2.

Турнир проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальным флагом и гимном.

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