Россиянки Аминева и Кооль вышли в финал чемпионата Европы по боксу

Российские боксеры Азалия Аминева и Анастасия Кооль вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Софии (Болгария).

23-летняя Аминева в полуфинальном поединке победила представительницу Армении Элиду Кочарян единогласным решением судей со счетом 5:0.

20-летняя Кооль в своем полуфинале одержала победу над итальянкой Сирин Шарааби раздельным решением судей — 3:2.

Турнир проходит под эгидой World Boxing. Сборная России выступает на чемпионате Европы с национальным флагом и гимном.