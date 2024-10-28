Россия вынесла всех на ЧМ по шахбоксу. Выступала под своим флагом, взяла больше половины золотых медалей

В Ереване завершился шестой чемпионат мира по шахбоксу

Конкуренты очень далеко.

В Ереване закончился шестой чемпионат мира по шахбоксу — убедительную победу на нем одержала сборная России. Наша национальная команда выступала под собственным флагом и завоевала 28 золотых медалей из 50. Кроме того, на счету россиян 20 серебряных и 25 бронзовых наград. Занявшая второе место Германия набрала значительно меньше (4 + 6 + 3).

Вынесли всех — под своим флагом

В составе сборной России в Ереван отправилась солидная делегация. Свои команды собрали многие отечественные регионы, включая Челябинск, Новороссийск, Башкортостан. Сборная выступала под своим флагом, капитаном команды по итогам голосования в социальных сетях Федерации шахбокса России стал многократный победитель турниров по шахбоксу Абдурахман Абдурахманов.

Кроме того, на турнир заявились десятки стран, включая Германию, Францию, Италию, Индию, Швейцарию, Турцию и другие государства. Однако наша сборная оказалась с отрывом сильнее всех, увезя из Еревана 73 медали разного достоинства.

Проходивший в Армении чемпионат мира был организован WCBO. Эта организация объединяет многочисленные федерации шахбокса по всему миру и стремится проводить соревнования на серьезном уровне, популяризировать спорт. Федерация шахбокса России официально включена в WCBO и не была отстранена от соревнований.

Что такое шахбокс?

Это необычный вид спорта — смесь шахмат и бокса. Спортсмены поочередно выясняют отношения в короткой шахматной партии, затем — на боксерском ринге. Победы можно достичь как нокаутом, так и матом, а также другими способами.

В спорте есть три дисциплины:

Шахбокс-фит — шахматы плюс боксирование на груше;

Шахбокс-лайт — шахматы плюс боксирование, но без добиваний и нокаутов;

Шахбокс классический — шахматы плюс обычное боксирование.

«С того момента, как я глубоко увлекся шахбоксом и его развитием, я не отвлекаюсь на другие виды спорта. У многих ребят проскакивают фантазии: «Почему не бокс-бильярд, не бокс-нарды, а именно шахбокс?»

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Ответ один: бокс — это не только сила, это тоже интеллект, ведь у каждого своя тактика и план. А шахматы — стратегия, им уже более 2000 лет, это энергетически сильная игра. Выходит, шахбокс — это когда два вида спорта для сильных духом и разумом объединили», — рассказывал в интервью АЧБД один из популяризаторов шахбокса в России Евгений Климук.

Шахбокс относительно молодой вид спорта, он появился в 1970-х в Англии. Однако первые соревнования прошли только в 2003 году в Берлине — их основал голландец Ипе Рубинг, будущий создатель WCBO — той самой организации, на чемпионате мира которой сборная России триумфально выступила только что.