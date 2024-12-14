Жена Фьюри — мать-героиня. Пэрис стойко пережила три выкидыша и родила Тайсону шестеро детей

Девушка не сразу рассказывала боксеру о потере детей, чтобы не отвлекать его от поединков.

В ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за право называться абсолютным чемпионом мира. Перед первым поединком в семье британца случилось большое горе — его супруга потеряла ребенка. Пэрис была рядом с Тайсоном еще до того, как Цыганский король начал профессиональную карьеру и прошла с ним непростой путь.

Знакомство

36-летний Фьюри познакомился со своей будущей супругой почти 18 лет назад — их встреча произошла на свадьбе общих друзей. В то время Пэрис было лишь 15 лет, а Тайсону 18. Он вырос в цыганской семье в Уайтеншоу, Манчестер, а Пэрис воспитывалась в традиционной семье путешественников в Донкастере, Южный Йоркшир. Спустя некоторое время после их первой встречи они снова увиделись на празднике в честь 16-летия Пэрис, после чего стали регулярно проводить время вместе, посещая кинотеатры и катаясь на коньках по выходным.

Свадьба

Свадьба состоялась в ноябре 2008-го в родном городе Пэрис. На торжестве присутствовало более 300 гостей, которые стали свидетелями традиционной церемонии. В соответствии с обычаями культуры путешественников молодожены не жили вместе до первой брачной ночи. «Даже после помолвки Тайсон ночевал в трейлере, припаркованном у дома моих родителей», — вспоминала Пэрис.

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Дети

Сегодня у Тайсона и Пэрис шестеро детей. Их младшая дочь Афина родилась в августе 2021-го, спустя чуть более года после появления на свет третьего сына, Принца Адониса Амазиа. До этого родилась Валенсия Эмбер, четвертый ребенок в семье. Также у супругов есть трое старших детей: Венесуэла, Принц Джон Джеймс и Принц Тайсон Фьюри II.

Выкидыш

Несмотря на трудные времена в жизни боксера, связанные с зависимостью от алкоголя и наркотиков между 2015-м и 2018-м годами, Пэрис всегда оставалась рядом. Так, в 2015-м, за день до боя с Владимиром Кличко, она рассказала мужу, что ждет ребенка Принца Джона Джеймса. А в день его возвращения в ринг против Сефера Сефери она перенесла выкидыш, но решила сообщить Тайсону об этом только после окончания поединка. «Я была на восьмой неделе беременности, но в день боя поняла, что потеряла ребенка, — вспоминала Пэрис. — Только после того, как Тайсон закончил бой, я рассказала ему об этом. На следующий день мы поехали в больницу, где врачи подтвердили наши худшие опасения. Однако уже через пять недель я снова забеременела».

Поддержка

Тайсон убежден, что без поддержки жены он не смог бы справиться с депрессией и, возможно, даже лишил бы себя жизни. Он признает, что его поведение было далеко не идеальным, и благодарен Пэрис за ее стойкость: «Остаться с человеком, который вел себя так, как я, требовало огромной внутренней силы».

Семья Фьюри неоднократно сталкивалась с трудностями. Первый выкидыш Пэрис пережила в 2014 году. В это же время двоюродный брат Тайсона, Хьюи, находился в больнице в критическом состоянии. «Мы были в разных частях больницы: я поддерживал Пэрис, а мой брат боролся за жизнь, — говорил Тайсон. — Это был тяжелый конец года, и я пытался не углубляться в размышления о происходящем».

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Недавняя трагедия

Еще одного ребенка супруги потеряли за день до первого поединка против Усика. Пэрис, находившаяся на шестом месяце беременности, перенесла эту утрату в одиночестве и не сказала Тайсону, чтобы не отвлекать его перед важным боем. Тайсон начал догадываться, что что-то случилось, когда Пэрис отказалась сопровождать его на поединок, что было для нее нехарактерным. Даже предложение организовать перелет на частном самолете с врачами не изменило ее решения. Он почувствовал, что дело серьезное.

Откровение наступило позже. Для Тайсона это стало настоящим ударом. «Ребенка, которого мы так ждали, она потеряла за день до боя, — делился Фьюри. — Это был ужасный момент. Пэрис пришлось рожать мертвого ребенка в мое отсутствие, пока я был в другой стране. Я знал, что что-то не так, но она ничего не говорила... Только потом я все понял».

Борьба и гордость

Пэрис всегда оставалась рядом с Тайсоном в трудные времена, поддерживая его в борьбе с зависимостями и психологическими проблемами. Благодаря ее поддержке он смог преодолеть кризисы, вернуться в спорт и снова стать чемпионом мира. «Быть опорой, когда рядом человек буквально тонет, было нелегко, — признавалась Пэрис. — Но я знала, что должна быть сильной, как жена и мать. Бывали моменты, когда хотелось сдаться, но я продолжала бороться. Теперь я горжусь тем, что Тайсон смог вернуться и добиться успеха».