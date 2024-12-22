«Усик заставил Фьюри замолчать». Реакция СМИ и соцсетей на победу Александра

Вопросов нет.

Александр Усик защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе. В 12-раундовом реванше, прошедшем в Эр-Рияде, 37-летний украинец выиграл у британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей (все трое — 116:112).

Напомним, первый бой Фьюри — Усик состоялся в мае 2024 года, также в столице Саудовской Аравии. Александр тогда победил раздельным решением судей. Как западная пресса и звезды единоборств отреагировали на итоги второго боя?

Daily Mail: «Этот Кот крут»

Мог ли Цыганский король сохранить свою бороду, выросшую за время пребывания в тренировочном лагере? Или же ее следовало сбрить или подстричь, чтобы она не смягчала удары Киевского кота и не усугубляла повреждения его лица?

Кто должен был заменить судью, слишком больного для поездки? Украинцы хотели панамца, британцы — второго американца. Это был тупик, пока промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не предложил бросить монетку — и сам же проиграл.

Не то чтобы Усика хоть как-то волновал любой из этих вопросов. И уж точно не последний, поскольку ему было известно, что бой начнется с 13-го раунда. Но Усик уже узнал почти все, что нужно было знать о Фьюри, одержав над ним 12-раундовую победу здесь же в мае. Этот Кот крут.

Он сохранял спокойствие в течение рекордных 11 минут и 20 секунд, пока Тайсон не смог сдержать себя и не разразился целым рядом оскорблений...

Фото Reuters

The Telegraph: «Усик остается королем»

Александр Усик остается сияющим королем темного и хаотичного мира бокса... Темп был неумолимым, и в конечном итоге Усик был просто слишком быстр, слишком умен и слишком искусен для Фьюри. Его движение, точность и аккуратность ударов были образцовыми. Фьюри сражался иногда блестяще, но он не мог выдержать никакой реальной интенсивности. Он начал ослабевать в ключевые моменты боя, когда Усик отстранялся, чтобы обеспечить себе полную победу.

Но Фьюри воспринял это иначе — в недоумении покачал головой и покинул ринг, не проронив ни слова.

The Sun: «Усик должен был стать явным победителем»

Усик, несомненно, подтвердил, что является величайшим тяжеловесом своего поколения. Он не обращал внимания на отставание в весе, поскольку его превосходная работа ног, скорость рук и мастерство владения рингом принесли ему единогласную победу по очкам, подтвердив решение судей, которого он добился в своей первой встрече с Фьюри в мае.

Борода Фьюри вызывала вопросы — ему явно не хватило бритвенной остроты как в ринге, так и за его пределами. А репутация Усика осталась нетронутой. Для Цыганского короля этот бой ожидаемо стал самым трудным в карьере. Усик — безупречный профессионал, он был одновременно и хитрым боксером, и яростным бойцом.

The Telegraph: «Третий бой потерялся в песках»

Тайсон Фьюри потерпел катастрофическое поражение от действующего чемпиона мира Александра Усика, что вполне может означать конец карьеры двукратного чемпиона мира в тяжелом весе.

На этот раз не было шокирующего, драматического раунда, просто научный боксерский поединок, в котором Усик оторвался и показал мастерство и упорство. Но это было захватывающее зрелище. На этот раз Усик в полной мере воспользовался своим преимуществом в последних раундах и доказал, что он величайший боксер.

Этот результат превращает гипотетическую третью встречу в пыль. Также под вопросом, будет ли Фьюри драться снова. Разве что Цыганского короля соблазнят вернуться на последний танец с соотечественником Энтони Джошуа. Но оба мужчины, конечно, сейчас не в форме.

Реакция бойцов

Конор Макгрегор: «Потрясающий бой! Оба мужчины исключительные боксеры! Поистине. Пусть разговоры о том, что Усик подыгрывает удару правой рукой по корпусу, закончатся сейчас. Он был таким же крутым, как и искусным сегодня вечером! Какой бой! Тайсон Фьюри — это мужик. Любой другой против этой версии Фьюри будет сожжен. Очень близкий бой».

Оскар де ла Хойя: «Поздравляю Усика, ты джентельмен и профессор. Тайсон, амиго, иди к доске. Ты вернешься!»

Тони Беллью: «Я считал, что Усик победит! Я понимаю почему: это давление и постоянство его темпа работы, которые просто сбивают с ритма, это действительно так! Но Тайсон Фьюри — воин, который заслуживает огромного уважения за то, что вернулся в бой с ним».

Ян Блахович: «Отличный бой! Поздравляю Усика».