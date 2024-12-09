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Макгрегор и Пакьяо могут подраться в Москве уже в 2025-м. Год назад Конор призывал филиппинца «отрастить яйца»

Макгрегор и Пакьяо могут подраться в Москве в 2025 году
Егор Сергеев
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Боец ММА Конор Макгрегор и боксер Мэнни Пакьяо
Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо могут провести бой в Москве.
Фото Getty Images
Ждем на ринге в следующем году.

Знаменитый боксер Мэнни Пакьяо и экс-чемпион UFC Конор Макгрегор могут провести бой в Москве. Скорее всего, он будет носить статус выставочного.

Переговоры уже ведутся

По словам президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева, поединок с участием филиппинца запланирован на 2025 год.

«Бой Мэнни можем провести в России в следующем году. Еще будем обсуждать с ним, в том числе соперников», — сказал Кремлев ТАСС.

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Позднее представитель Макгрегора заявил, что ирландский боец готов откликнуться на предложение.

«Мы готовы рассмотреть такой бой. Ждем предложение и готовы подключиться к обсуждению. Тем более вы знаете, что Конор когда-то уже мог провести поединок против Мэнни», — цитирует его ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал Mash, поединок Пакьяо и Макгрегора может возглавить один из боксерских вечеров, который пройдет в рамках турниров «Ночь чемпионов IBA». В настоящий момент уже ведутся переговоры с обеими сторонами по поводу организации этого боя, который, скорее всего, будет носить статус выставочного.

Боксер Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо.
Фото Getty Images

Они собирались встретиться раньше

Мэнни и Конор могли схлестнуться на ринге еще три года назад, но все сорвалось. Глава UFC Дана Уайт рассказывал, что причина — поражение ирландца от Дастина Порье 23 января 2021 года. Тогда американец победил техническим нокаутом во втором раунде, взяв реванш.

«Они могли подраться, если бы Конор победил Порье на UFC 257. Я знаю, что они обсуждали этот бой. Мне известно, что они хотели его устроить», — говорил босс промоушена журналистам.

А в конце декабря 2023-го ирландец вновь заговорил о поединке с Пакьяо, призвав филиппинца «отрастить яйца».

Боец ММА Конор Макгрегор
Конор Макгрегор.
Фото Getty Images

«Мне нравится Мэнни, очень нравится. Но передайте ему, чтобы отрастил себе яйца. Пусть поднимется в весе и подерется со мной. Почему нет? Это его спорт. Если он не хочет подниматься в весе, то пусть позволит мне использовать весь арсенал. Пусть разрешит мне наносить удары ногами, бороться. Это честно. Он мужик или трус?» — приводит слова Конора TNT Sports.

Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу в&nbsp;поединке за&nbsp;титул суперчемпиона WBA. Пакьяо угас. Угас победил

Пакьяо 45 лет, последний официальный бой он провел в 2021 году, потерпев поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Мэнни был чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.

В активе 36-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. В своей карьере он провел один поединок по правилам профессионального бокса — против Флойда Мейвезера-младшего, который завершился поражением ирландца.

Бокс
Конор Макгрегор
Мэнни Пакьяо
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