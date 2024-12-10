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Проиграл 75 поединков из 76 и покончил жизнь самоубийством. Мир бокса прощается с Геннадием Краевским

37-летний боксер Геннадий Краевский покончил жизнь самоубийством
Егор Сергеев
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Боксер Геннадий Краевский
Геннадий Краевский.
Фото Getty Images
Любимец публики страдал от психических заболеваний.

37-летний литовский спортсмен Геннадий Краевский покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла спустя четыре месяца после того, как у Балтийского бомбардировщика отозвали боксерскую лицензию после очередного поражения. Атлет был известен в первую очередь своим необычным рекордом — за карьеру он провел 76 поединков, в которых победил лишь однажды.

Британия скорбит

Литовец был настоящим любимчиком британской публики — несмотря на огромное количество поражений, Геннадия уважали за стойкий дух и верность своему виду спорта. Хотя Краевский и проиграл за карьеру 75 из 76 поединков, его нокаутировали всего девять раз — то есть типичным «мешком» боксер не был.

Теперь соболезнования родным и близким приходят со всей Британии, где Балтийский бомбардировщик провел большую часть карьеры. «Он неоднократно украшал собой гостевой угол. С ним всегда было приятно находиться как на ринге, так и за его пределами», — говорится в сообщении от Британского совета по контролю за боксом.

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Не менее тепло высказался рефери Пучи Ван Поеч, неоднократно работавший с Краевским: «Один из самых счастливых и самых обаятельных боксеров, которых я когда-либо встречал. Мы делили с ним много раздевалок и останавливались в одних и тех же отелях для бойцов на протяжении многих лет. Его литовский акцент был качеством, которое выделяло его и делало его тем, кем он был. Его никогда не забудут. Бокс потерял хорошего парня».

Как складывалась карьера

Геннадий оказался в спорте, по сути, случайно. В 21 год он перебрался из Литвы в Лондон с двумя друзьями, но поначалу не нашел счастья на островах — по собственному признанию, компания жила в заброшенных неотапливаемых домах и воровала еду из магазинов. Дела выправились только в Ливерпуле, куда Краевский вскоре переехал — там он вернулся в бокс, которым начал заниматься еще на родине.

С профессиональной карьерой у Геннадия не пошло — зато менеджер оперативно предложил литовцу стать джорнименом, то есть спарринг-партнером «по вызову» для более мощных боксеров. Литовец принял предложение и стал колесить по стране, влюбляя в себя публику стальным характером.

37-летний литовский спортсмен Геннадий Краевский покончил жизнь самоубийством.
Фото Getty Images

При этом, как уже упоминалось выше, с победами у литовца было туго. Единственную викторию он добыл совсем недавно, в феврале 2024-го — по очкам одолел Райана Бротена в четырехраундовом противостоянии. Краевский тогда выглядел очень счастливым. «Я чувствовал себя суперзвездой. Не помню, когда ощущал такое в последний раз. Мне трудно побеждать. Если я дерусь с людьми моего уровня, это другое, но я дерусь с ребятами, которые выиграли по несколько национальных титулов. Это крутые, очень крутые парни», — говорил литовец после победы.

С известными боксерами Краевский тоже пересекался. Пожалуй, самое громкое имя — брат Тайсона Фьюри Томми. С ним Геннадий дрался в 2020 году и проиграл нокаутом во втором раунде.

Последний поединок

В августе Краевский проиграл последний раз в карьере и в жизни — Леви Вохану. После этого спортивные чиновники отозвали у литовца боксерскую лицензию. Менеджер бойца Кевин Мари не возражал: «В 36 лет, будучи ветераном, имея 76 боев, это совсем не удивительно. Это было неизбежное решение, которое мы понимаем и принимаем».

Однако с пенсией, по всей видимости, смирился только менеджер. У Краевского же начались проблемы с психикой (по другим данным — из-за них и была отобрана лицензия), и через четыре месяца он покончил жизнь самоубийством.

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«За пределами канатов Геннадий столкнулся с трудностями, которые многие не могли увидеть. Его невероятная сила и стойкость скрывали внутреннюю борьбу, которая часто оставалась незамеченной. Вспоминая прекрасного человека, которым был Геннадий, давайте также осознаем важность психического здоровья и молчаливых битв, которые приходится пережить многим. Его история служит ярким напоминанием о том, что все мы сталкиваемся с трудностями и крайне важно поддерживать друг друга. Нам будет тебя не хватать, Геннадий, наш прекрасный друг. Я молюсь, чтобы ты обрел покой, которого ты так заслуживаешь», — написал в социальных сетях Мари.

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