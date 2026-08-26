Кто подставил Мясника? Почему Никите Цзю не отдали победу в выигранном бою

В Австралии в претендентском бою Никита Цзю не смог победить Бена Махоуни — судьи с разногласием выставили ничью.

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Махони

Фаворитом у букмекеров перед началом поединка был Цзю, но легкой прогулки никто не ожидал. Собственно, его стиль вообще не предполагает, что Никите в каком-то бою будет легко и просто. Пропускает он немало, в выигранных боях получает нокдауны и рассечения, да и вообще прозвище Мясник излишне старается оправдать. У него нет богатого любительского прошлого и боксерской школы, да даже просто опыта, поэтому на все грабли Никита наступает впервые. Кое-что можно было бы подсмотреть, глядя на брата, Тимофея Цзю, но к этому мы еще вернемся.

Итак, что было. Был отборочный бой по версии IBF, победитель предположительно выходил на бой с чемпионом Джошем Келли из Великобритании. Келли, который пояс IBF забрал у страшного Бахрама Муртазалиева, который победил страшного Тима Цзю, который побил страшных всех, ну, почти, — вот этот Джош Келли с трудом взял близкое решение, истекая кровью против неплохого, но незвездного ирландца Каомина Агьярко. И как будто напрашивается, что следующая защита пояса будет последней, Келли срочно попытаются скормить или Джарону Эннису, или Верджилу Ортису, или Себастьяну Фундоре. Но одно дело желания и устремления боксера и его команды, а совсем другое — санкционирующая организация, решившая назначить ему претендента. Ведь как только чемпион выйдет на большой бой с другим чемпионом, стоит подумать о том, чтобы искать нового. Цзю в этом смысле подходит, у него есть желание боксировать часто, и есть своя аудитория в Австралии, что подразумевает деньги на платежи в IBF.

Бен Махоуни, не побежденный пока, местный боксер, который когда-то успел побыть бездомным, бойцом муай-тай в Таиланде, затем чемпионом Австралии, живет в том же городе Голд-Кост, на востоке Австралии, где проходил бой, он там популярен, ему победа нужна была не меньше, чем Никите Цзю. Он выдал очень плотный и близкий бой. Ни у Цзю, ни у Бена не было явного преимущества в каком-то компоненте, чтобы это привело к перелому в поединке. Тактически никаких особых заготовок мы тоже не видели. Цзю был чуть прямолинейнее, Махоуни лучше двигался. Никита жестче отрабатывал по корпусу, Бен адаптировался и пытался контратаковать, пока у соперника руки не вернулись на место. Серийная работа у обоих была примерно на одном уровне, как и защита. Никто не зевнул, никто не пробил в печень так, чтобы оппонент согнулся, правда, Никита бил ближе к середине корпуса, под дых, затем эти удары накопились, и Махоуни раунда с седьмого подсел, больше начал пропускать, но в финальных раундах собрался.

Мое мнение — с небольшим преимуществом бой должен был забирать Никита Цзю. Но один судья Филипп Холидэй отдал ему победу с существенным преимуществом — 117-111, то есть 9 раундов Цзю. Сабрина Керр увидела 115-113 в пользу Махоуни. Не торопитесь кричать: «Посадили женщину судью, вот и получили», она сама бывший боксер, выступала в любителях и в профессионалах, судит уже пару лет, но регулярно и особо в разногласия не попадала. Разве что она дважды судила бои Махоуни до этого, но ни разу — Цзю. Ну и третий судья Карл Заппиа выставил ничью, и к его решению, наверное, меньше всего вопросов.

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Супервайзер, который назначал этих судей, ответил на звонок смехом: «Хочешь покритиковать счет Филиппа Холидэя?!» В общем, его позиция заключалась в том, что разногласие с таким разрывом выглядит скверно, но ничья правомерна в таком поединке. Сам я не раз говорил и продолжаю утверждать, что любой поединок, где не было явного разгрома, можно свести на карточках к счету 115-113 в сторону любого из боксеров и с легкостью обосновать это свое решение. Уверен, что и Сабрина Керр, и Холидэй, тоже бывший боксер и чемпион мира, дравшийся с Камачо-младшим, Мозли, Айваном Робинсоном и Джеффом Фенеком, смогут обосновать свои судейские записки.

А главное, эта ничья должна пойти на пользу Никите Цзю. Во-первых, он пока сырой боксер, ему незачем торопиться к титульному бою. Деньги? Он за два-три домашних поединка заработает столько же, и это будет легче (хотя мы же начали с того, что легко и просто с боксом Никиты это вряд ли). Среднего уровня, но упертый и хорошо готовый Бен Махоуни устроил ему не просто проверку — Никита начал немного сомневаться в себе и в интервью после боя сказал, что Бен, похоже, выиграл. Может, Цзю в это верит, а может, сказал так для эпатажа, но эти слова прозвучали.

Во-вторых, это такой бой, где у тебя команда не смогла ничего придумать, а от них это требовалось. Творческая и тактическая импотенция — плохо, когда у твоего боксера есть амбиции, а он выходит на отборочный бой. Перебить и передавить не получилось, двое судей из троих вообще не увидели его победы, это хороший момент, чтобы разобрать работу тренера, и давайте честно — пора его поменять. Тим Цзю поменял некоторое время тому назад, а Никита не стал. Если не сделает это сейчас, дальше только хуже. Прекрасный шанс поменять что-то, и при этом Цзю не схватил поражение и не упал в тяжелый нокдаун или в нокаут.

Ну и еще нюанс. Бой был отборочным по версии IBF, но при этом за пояс WBO International. Никита не стал претендентом по одной версии, но не упустил ничего и по другой. Пятый и там и там в рейтинге. И рейтинг, я напомню, не расстановка по силе, а очередь. Очередь драться за пояс ни с Келли (по IBF), ни с Джароном Эннисом (по WBO) пока не его. Даже больше скажу: если бы Никита был официальным претендентом, это тоже не гарантировало бы чемпионский поединок. Подрасти немного нужно и в боксе, и в части маркетинговой составляющей. Возможно, выбраться за пределы Австралии и попробовать силы в выездном поединке. Можно будет провести реванш с Беном, можно пойти другой дорогой.

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В общем, я за то, чтобы хотя бы этот из семейства Цзю не торопился. А то придется преждевременно вернуться назад в офис, работать архитектором (его основное образование), а сырую печень, яйца быка и кровь змеи есть и пить только для развлечения по выходным. Ну, может, еще иногда в среду.

А отвечая на вопрос, заданный в заголовке... Получается, никто не подставил Кролика Роджера. Никто не слил Никиту. И не планирует. Пока, во всяком случае.