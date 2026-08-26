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Спорт 26 августа 2026 года: расписание матчей, «Реал», «Лион» — «Фенербахче», Андреева/Рублев и бой Цзю

Топ-события среды: Андреева и Рублев в полуфинале US Open, «Реал», Лига чемпионов, Кубок России и бой Никиты Цзю

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Никита Цзю.
Фото Getty Images

Самое интересное в спорте на сегодня.

В среду, 26 августа, пройдет несколько событий, которые требуют вашего внимания. В футболе — ответные игры раунда плей-офф Лиги чемпионов, матч «Реала» в Ла лиге и встреча «Волгаря» со «Спартаком-Нальчик» в Кубке России. В хоккее продолжится Мемориал Ромазана, в теннисе Мирра Андреева и Андрей Рублев сыграют в полуфинале микста US Open, а в боксе Никита Цзю встретится с Беном Махони. Время — московское.

Ключевые спортивные события 26 августа

  • Бокс. 12.00. Никита Цзю — Бен Махони, поединок за статус обязательного претендента по версии IBF.
  • Хоккей. 13.00. «Амур» — «Лада», Мемориал Ромазана.
  • Хоккей. 17.00. «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», Мемориал Ромазана.
  • Футбол. 19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик», FONBET Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд.
  • Футбол. 22.00. «Реал» — «Реал Сосьедад», Ла лига, 1-й тур.
  • Футбол. 22.00. «Лион» — «Фенербахче», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч.
  • Теннис. 03.30 27 августа. Мирра Андреева/Андрей Рублев — Каролина Мухова/Якуб Меншик, US Open, микст, полуфинал.

12.00. Никита Цзю — Бен Махони

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Махони

Непобежденный австралийский боксер Никита Цзю проведет бой с Беном Махони в Бродбиче, штат Квинсленд, Австралия. Поединок пройдет в первом среднем весе. Победитель должен получить статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Джош Келли. У Цзю 12 побед в 12 боях, у Махони — 17 побед, 1 ничья и 0 поражений.

На взвешивании Цзю показал 69,5 кг, Махони — 69,7 кг. Лимит первого среднего веса — 69,9 кг. Для Никиты это следующий бой после победы над соотечественником Лулзимом Исмаили 20 августа 2025 года.

Где смотреть: трансляция поединка пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть бой можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

13.00. «Амур» — «Лада»

«Амур» и «Лада» сыграют во второй день Мемориала Ромазана. Матч пройдет 26 августа на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 13.00 мск. Турнир проходит с 25 по 29 августа, в нем участвуют «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур».

В первый день турнира «Амур» проиграл «Металлургу» со счетом 2:3 в овертайме. Хабаровчане уступали 0:2, но перевели игру в дополнительное время. Победную шайбу магнитогорцев в овертайме забросил Руслан Исхаков.

Где смотреть: матчи Мемориала Ромазана показывает Okko.

17.00. «Металлург» Магнитогорск — «Трактор»

«Металлург» и «Трактор» сыграют 26 августа на Мемориале Ромазана. Встреча пройдет на «Арене Металлург», начало — в 17.00 мск. Для магнитогорского клуба это второй матч на домашнем предсезонном турнире.

«Металлург» начал турнир с победы над «Амуром» — 3:2 в овертайме. «Трактор» в первом матче проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4. Уфимцы забросили четыре шайбы во втором периоде, у челябинцев отличились Виталий Кравцов и Степан Микрюков.

Где смотреть: трансляция матча доступна на Okko.

19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик»

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.
26 августа, 19:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Спартак Нч

«Волгарь» и «Спартак-Нальчик» встретятся в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет 26 августа на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало — в 19.00 мск.

Во втором раунде «Спартак-Нальчик» прошел «Аланию»: основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти команда из Нальчика победила 4:2. «Волгарь» в предыдущем раунде обыграл «Победу» — 2:0.

Перед игрой в Астрахани пройдет фестиваль OLIMPBET с Кубком России. РФС сообщил, что на мероприятии будут Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гилерме, специальный гость — Дмитрий Дюжев.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

22.00. «Реал» — «Реал Сосьедад»

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
26 августа, 22:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
Реал Сосьедад

«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют матч 1-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет 26 августа, начало — в 22.00 мск.

Для российской аудитории дополнительная деталь — заявка полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на игру. Баскский клуб уже провел матч 2-го тура и проиграл «Бетису» со счетом 0:1, а сливочные обыграли «Эспаньол» — 2:1.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

22.00. «Лион» — «Фенербахче»

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.
26 августа, 22:00. ()
Лион
Фенербахче

«Лион» и «Фенербахче» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча в Стамбуле завершилась вничью — 1:1. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги чемпионов, проигравший продолжит сезон в Лиге Европы.

Матч во Франции начнется в 22.00 мск. После ничьей в первой игре преимущество по сумме двух встреч отсутствует, поэтому ответный матч решит судьбу путевки напрямую.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на «Okko Спорт».

03.30. Мирра Андреева/Андрей Рублев — Каролина Мухова/Якуб Меншик

Мирра Андреева и Андрей Рублев сыграют в полуфинале микста US Open против чешской пары Каролина Мухова/Якуб Меншик. В четвертьфинале россияне победили Диану Шнайдер и Каспера Рууда — 4:1, 4:5, 10:5.

На старте турнира Андреева и Рублев выбили действующих чемпионов US Open в миксте Сару Эррани и Андреа Вавассори — 1:4, 4:1, 11:9. Полуфиналы и финал микста запланированы на 26 августа в Нью-Йорке, поэтому по московскому времени решающие матчи пройдут в ночь на 27 августа.

Где смотреть: в России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Искать матчи в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на онлайн-платформе «VK Видео».

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Арсен Захарян
Никита Цзю
US Open
ФК Волгарь
ФК Лион
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Фенербахче
ХК Амур
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
Андрей Рублев
Бен Махони
Мирра Андреева
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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