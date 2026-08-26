Топ-события среды: Андреева и Рублев в полуфинале US Open, «Реал», Лига чемпионов, Кубок России и бой Никиты Цзю

Самое интересное в спорте на сегодня.

В среду, 26 августа, пройдет несколько событий, которые требуют вашего внимания. В футболе — ответные игры раунда плей-офф Лиги чемпионов, матч «Реала» в Ла лиге и встреча «Волгаря» со «Спартаком-Нальчик» в Кубке России. В хоккее продолжится Мемориал Ромазана, в теннисе Мирра Андреева и Андрей Рублев сыграют в полуфинале микста US Open, а в боксе Никита Цзю встретится с Беном Махони. Время — московское.

Ключевые спортивные события 26 августа

Бокс. 12.00. Никита Цзю — Бен Махони, поединок за статус обязательного претендента по версии IBF.

Хоккей. 13.00. «Амур» — «Лада», Мемориал Ромазана.

Хоккей. 17.00. «Металлург» Магнитогорск — «Трактор», Мемориал Ромазана.

Футбол. 19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик», FONBET Кубок России, Путь регионов, 3-й раунд.

Футбол. 22.00. «Реал» — «Реал Сосьедад», Ла лига, 1-й тур.

Футбол. 22.00. «Лион» — «Фенербахче», Лига чемпионов, раунд плей-офф, ответный матч.

Теннис. 03.30 27 августа. Мирра Андреева/Андрей Рублев — Каролина Мухова/Якуб Меншик, US Open, микст, полуфинал.

12.00. Никита Цзю — Бен Махони

Бокс Профессиональный бокс: Цзю — Махони

Непобежденный австралийский боксер Никита Цзю проведет бой с Беном Махони в Бродбиче, штат Квинсленд, Австралия. Поединок пройдет в первом среднем весе. Победитель должен получить статус обязательного претендента на титул IBF, которым владеет Джош Келли. У Цзю 12 побед в 12 боях, у Махони — 17 побед, 1 ничья и 0 поражений.

На взвешивании Цзю показал 69,5 кг, Махони — 69,7 кг. Лимит первого среднего веса — 69,9 кг. Для Никиты это следующий бой после победы над соотечественником Лулзимом Исмаили 20 августа 2025 года.

Где смотреть: трансляция поединка пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть бой можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

13.00. «Амур» — «Лада»

«Амур» и «Лада» сыграют во второй день Мемориала Ромазана. Матч пройдет 26 августа на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 13.00 мск. Турнир проходит с 25 по 29 августа, в нем участвуют «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур».

В первый день турнира «Амур» проиграл «Металлургу» со счетом 2:3 в овертайме. Хабаровчане уступали 0:2, но перевели игру в дополнительное время. Победную шайбу магнитогорцев в овертайме забросил Руслан Исхаков.

Где смотреть: матчи Мемориала Ромазана показывает Okko.

17.00. «Металлург» Магнитогорск — «Трактор»

«Металлург» и «Трактор» сыграют 26 августа на Мемориале Ромазана. Встреча пройдет на «Арене Металлург», начало — в 17.00 мск. Для магнитогорского клуба это второй матч на домашнем предсезонном турнире.

«Металлург» начал турнир с победы над «Амуром» — 3:2 в овертайме. «Трактор» в первом матче проиграл «Салавату Юлаеву» — 2:4. Уфимцы забросили четыре шайбы во втором периоде, у челябинцев отличились Виталий Кравцов и Степан Микрюков.

Где смотреть: трансляция матча доступна на Okko.

19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик»

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

26 августа, 19:00. Центральный (Астрахань)

«Волгарь» и «Спартак-Нальчик» встретятся в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России. Матч пройдет 26 августа на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало — в 19.00 мск.

Во втором раунде «Спартак-Нальчик» прошел «Аланию»: основное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти команда из Нальчика победила 4:2. «Волгарь» в предыдущем раунде обыграл «Победу» — 2:0.

Перед игрой в Астрахани пройдет фестиваль OLIMPBET с Кубком России. РФС сообщил, что на мероприятии будут Андрей Аршавин, Юрий Жирков и Маринато Гилерме, специальный гость — Дмитрий Дюжев.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

22.00. «Реал» — «Реал Сосьедад»

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.

26 августа, 22:00. Бернабеу (Мадрид)

«Реал» и «Реал Сосьедад» сыграют матч 1-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдет 26 августа, начало — в 22.00 мск.

Для российской аудитории дополнительная деталь — заявка полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна на игру. Баскский клуб уже провел матч 2-го тура и проиграл «Бетису» со счетом 0:1, а сливочные обыграли «Эспаньол» — 2:1.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции эфира «Матч ТВ» по платной подписке.

22.00. «Лион» — «Фенербахче»

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.

26 августа, 22:00. ()

«Лион» и «Фенербахче» проведут ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча в Стамбуле завершилась вничью — 1:1. Победитель пары выйдет в общий этап Лиги чемпионов, проигравший продолжит сезон в Лиге Европы.

Матч во Франции начнется в 22.00 мск. После ничьей в первой игре преимущество по сумме двух встреч отсутствует, поэтому ответный матч решит судьбу путевки напрямую.

Где смотреть: трансляция матча пройдет на «Okko Спорт».

03.30. Мирра Андреева/Андрей Рублев — Каролина Мухова/Якуб Меншик

Мирра Андреева и Андрей Рублев сыграют в полуфинале микста US Open против чешской пары Каролина Мухова/Якуб Меншик. В четвертьфинале россияне победили Диану Шнайдер и Каспера Рууда — 4:1, 4:5, 10:5.

На старте турнира Андреева и Рублев выбили действующих чемпионов US Open в миксте Сару Эррани и Андреа Вавассори — 1:4, 4:1, 11:9. Полуфиналы и финал микста запланированы на 26 августа в Нью-Йорке, поэтому по московскому времени решающие матчи пройдут в ночь на 27 августа.

Где смотреть: в России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Искать матчи в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети ВКонтакте и на онлайн-платформе «VK Видео».