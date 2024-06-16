Джервонта и Бенавидес выигрывают. Ломаченко и Бетербиев их ждут

Большой бокс в Лас-Вегасе, фавориты Джервонта Дэвис и Дэвид Бенавидес побеждают, но разница в том как.

Дэвид Бенавидес вышел не играть. Пять лет назад у него были спарринги с Александром Гвоздиком, и тот вспоминал, что мексиканец тогда доминировал. Потом Бенавидес потерял титул WBC в суперсреднем на весах, Гвоздика нокаутировал и отправил в отставку Бетербиев, так что шансов на «увидеть прежнего Гвоздика» было мало. Три боя после возвращения он выиграл легко и быстро, но Бенавидес — это боксер другого калибра. Он дебютировал в полутяжелом весе, но как будто сам диктовал условия с первого же раунда. Грузил жесткие тяжелые удары в корпус и в голову, прессинговал, несколько раз прямо видно было, что Александру стало больно. Но любой опытный боксер умеет выживать, когда его бьют. Если есть ноги — почти без урона. Гвоздик будто и не собирался бороться за инициативу, попробовал пару раз провести встречные атаки, но понял, что серьезно запаздывает , — и не рисковал. Ближе к чемпионским раундам Бенавидес сам от себя и от такого боя устал, и все уже не выглядело так, будто он работает с запасом и ресурса еще полно. Плюс Гвоздик его рассек — и в целом в финале боя Дэвид давал ему больше возможностей. Пять лет назад, наверное, он бы это использовал. Сегодня Бенавидес забрал решением судей временный пояс WBC в полутяжах. А это значит, что он второй в очереди на Бетербиева, основного чемпиона WBC. Кто первый? Вы знаете, суперчемпион WBA Дмитрий Бивол.

Все же видели, как Джервонта шуганул соперника на пресс-конференции до поединка? Встал лицом к лицу, сделал вид, будто вот-вот махнет рукой, и Фрэнк Мартин не просто вздрогнул, он аж подпрыгнул.

Дэвис проверял, конечно, соперника, но в целом еще до боя он смотрел на претендента как на еду. Мартин в предыдущем выступлении выглядел довольно неуклюже — против Артема Арутюняна. А ведь тот относительно «стоячий» боксер, небыстрый на ногах, а еще там Мартин отходил назад по прямой и уклонялся прямо на удар.

Фрэнк Мартин и Джервонта Дэвис. Фото Getty Images

«Хайп, толпа — я не знаю, что за человек Фрэнк Мартин, готов ли он к такому», — рассуждал Джервонта... Было тревожно, но никто не рассыпался. В конце концов, Фрэнк обученный боксер, дисциплинированный, а иначе не может быть, когда ты тренируешься у Деррика Джеймса на жаре в его ангаре в Техасе, который очень напоминает духовку.

Но я напомню кое-что про Дэвиса. Он бьет меньше 18 ударов за раунд — меньше всех в своем дивизионе. Но ему и не надо, потому что он контрпанчер, его дело ловить и наказывать, процент попаданий силовыми ударами у него примерно 48% - залетает почти половина. Здесь он начал так же экономно, давая сопернику работать, причем местами был настолько пассивен, что и Фрэнк, наверное, спрашивал себя внутри — «и что, это все? Это он лицо бокса и страшный панчер?» Но следовал плану. Чемпион же следовал своему. Ждал, пока Мартин, очень болезненно выглядевший после взвешивания, потратит немного сил, потеряет концентрацию и привыкнет к монотонности.

В седьмом раунде Дэвис начал работать — у соперника не было ответа, кроме одного контрудара, который чемпиона чуть затормозил. В восьмом все было закончено. Апперкот, после которого Фрэнк Мартин будто завис, ну и левый контрольный удар по открытой цели. Рефери считал, Мартин не вставал...