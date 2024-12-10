От 50 гривен до 114 миллионов долларов. Сколько заработал Усик за свою карьеру

Суммы космические.

В ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится вечер бокса, в главном событии которого украинец Александр Усик (22-0-0) проведет бой-реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1). В первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

По информации британского сайта TalkSPORT, боксеры получат на двоих 191 миллион долларов. На этот раз украинец как действующий чемпион заработает больше британца. По сведениям The Sportster, гонорар Усика составит 114 миллионов, а Фьюри — 76. По информации обозревателя бокса Саймона Джордана, за первый бой Фьюри полагались 115 миллионов, а Усику — 60. Сколько зарабатывал украинский боксер до того, как стать суперзвездой в тяжелом весе?

Сам Усик рассказывал, что самый первый его гонорар в любительском боксе составил 50 гривен. «Я победил в чемпионате Крыма, и мой старший товарищ Сережа заплатил мне 50 или 100 гривен (119-238 рублей по нынешнему курсу. - Прим. «СЭ»)», — говорил боксер.

В профессиональном боксе Александр дебютировал 11 лет назад, в ноябре 2013-го. За поединок против кубинца Фелипе Ромеро действующий на тот момент олимпийский чемпион заработал 15 тысяч долларов, что уже солидная сумма для дебютанта. При этом еще 100 тысяч Усик получил в виде единоразового бонуса несколькими неделями ранее, когда подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко К2. Что интересно, другой олимпийский чемпион с Украины, Василий Ломаченко, за свой первый профессиональный бой в США получил гонорар в размере 100 тысяч долларов.

По информации YouTube-канала Sensei Zakir, за победу на Олимпиаде Усик заработал 125 тысяч долларов, не учитывая государственные выплаты и награды. А в профессионалах гонорары Александра почти всегда росли. При этом отмечается, что, когда Усик участвовал в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии, его гонорары кратно увеличивались после каждой победы.

Фото Getty Images

Сколько заработал Усик за каждый поединок в профессиональной карьере (все суммы в долларах, брались из разных источников и не являются официальными):

Фелипе Ромеро — 15 000 Эпифано Мендоса — 16 500 Бен Нсафоа — 20 000 Сезар Давид Кренс — 18 000 Дэниэль Брюэр — 22 000 Дэни Вентер — 25 000 Андрей Князев — 25 000 Джонни Мюллер — 30 000 Педро Хулио Родригес — 35 000 Кшитоф Гловацки — 50 000 Табисо Мчуну — 100 000 Майкл Хантер — 150 000 Марко Хук — 400 000 Майрис Бриедис — 800 000 Мурат Гассиев — 2 000 000 Тони Белью — 3 250 000 ( с учетом процента от продажи платных трансляций ) Чазз Уизерспун — 1 200 000 Дерек Чисора — 2 500 000 ( с учетом процента от продажи платных трансляций ) Энтони Джошуа (1-й бой) — 17 500 000 ( с учетом процента от продажи платных трансляций ) Энтони Джошуа (2-й бой) — 53 800 000 Даниэль Дюбуа — 6 000 000

Всего — 87 956 500 долларов

Таким образом, суммарно с учетом двух поединков против Фьюри (174 миллиона) Усик заработает почти 262 миллиона долларов без учета рекламных контрактов, а его гонорар за реванш с Фьюри увеличился в 7600 раз по сравнению с дебютным поединком.